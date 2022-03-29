"Наверное, на третий день после начала войны мне позвонила хозяйка одной квартиры. Она сказала, что поняла, что не должно все ее имущество находиться только в Литве, нужна недвижимость и за границей – в Испании или где-то еще. Поскольку, скало так неспокойно. Надо менять. Поэтому она хотела разместить объявление о продаже квартиры в Вильнюсе, устанавливаем цену чуть ниже рыночной. И начинаем продажу, поскольку она планирует купить жилье в Испании", – рассказал брокер.

По его словам, эта женщина уже к тому времени купила билеты на самолет в Испанию себе, своим детям и родителям и сняла там квартиру.

"Сказала, что домочадцев уже отправила туда, а сама будет продавать квартиру, ищет детям школу, детский сад", – рассказал Кузма.

По его словам, он рассчитывал, что этой квартирой заинтересуется не меньше 10 человек, но за неделю было лишь три звонка.

"Это удивило, поехали смотреть квартиру только два клиента", – рассказал Кузма.

По его словам, через 3–4 недели женщина попросила убрать объявление о продаже.

"Смотрю, россияне проигрывают, войны не будет. Сказала она, уже в хорошем настроении, сначала в ее голосе чувствовалась паника", – сказал брокер.

По его словам, эта семья решила остаться в Литве.

Кузма заметил, что немного людей, когда началась война, решили продавать имущество, но такие вопросы поднимали.

"Спрашивали, как быть в данной ситуации – продавать ли, покупать ли или ждать. Таких кардинальных решений больше не было", – сказал он.