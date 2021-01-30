"Я сам разбил автомобиль, когда оказался в такой зоне, где резко изменились условия на дороге: Вокруг лежал снег, а на горке - лед. К сожалению, не всегда удается избежать неприятных моментов, но я убежден, что если заранее ничего не сделать, то вероятность ДТП вырастет в несколько раз. Мы живем не в Испании, где снег выпадает раз в несколько десятков лет. Если в прошлом году в Литве не было снега, это не значит, что мы оказались около Средиземного моря", – сказал председатель Литовской автомобильной федерации Линас Рамошка.

Зимой условия вождения меняются – изменяется температура поверхности дороги, сцепка резины с дорожным покрытием. По словам Рамошки, иногда проблемы возникают, потому что людям после лета сложно переориентироваться и понять, что тормозной путь увеличился в два раза.

Сначала надо идентифицировать состояние дороги

Рамошка сказал, что всякий раз, выезжая из дома, он сначала проверяет состояние дорожного покрытия. "Когда за мной никто не едет, я торможу, проверяя сцепку. От этого зависит, как я буду ездить весь день. Надо понимать, что посыпка дорог - только дополнительная, хотя и важная помощь. Важно самим оценить, какова сцепка резины с дорожным покрытием", – сказал специалист.

По его словам, главное, когда садишься за руль зимой, следить за состоянием дороги. Рекордно теплые зимы оказали медвежью услугу – стало больше водителей, которые думаю, что зим в Литве больше не будет, поэтому они не покупают хорошую резину.

"Но то, что мы видим за окном, показывает, что всегда надо быть в состоянии готовности", – сказал Рамошка.

"Хотелось бы, чтобы водители помнили, что в Литве у нас есть как минимум 5 центров обучения вождению, где есть мокрое покрытие, чтобы подготовиться к смене сезона. Там можно вспомнить, как автомобиль "ведет себя" при мокром покрытии дорог. Поскольку когда ты понимаешь, что выехал на скользкий участок, по сути уже бывает поздно", – сказал специалист.

Важно вовремя менять резину

Для безопасности в зимний период важную роль играет резина.

"Люди у нас часто ездят долго на той же резине. Я же считаю, что передняя часть автомобиля намного дороже 4 новых покрышек. А что уже говорить о здоровье и жизни людей. Ведь на сколькой дороге достаточно допустить малейшую ошибку, чтобы случилось несчастье", – сказал Рамошка.

Соблюдение дистанции

Председатель комитета ралли ЛАФ Томас Жемайтис убежден, что с началом зимы надо менять стиль вождения.

"Зимой дистанция между автомобилями должна быть больше, чтобы в случае аварийной ситуации на скользком покрытии можно было вовремя остановиться. Кроме того, резко тормозить на скользкой поверхности нельзя. Тормозить надо медленно и равномерно", – сказал специалист.

"Самое опасное то - чего невооруженным глазом не увидишь. Надо понимать, что зимой особенно опасен гололед", – сказал Жемайтис.

Выделить время на чистку автомобиля

"Нередко люди плохо чистят автомобили. Так и едут по дороге: это не только снижает видимость, но и создает неудобства едущим за ними, поскольку снег сдувает с машины", – заметил Жемайтис.

Надо не забывать о зимнем средстве для мойки стекол и вовремя его подливать. Однако главное - резина.

"К сожалению, все еще многие считают, что пара миллиметров протектора - это еще неплохо. Но ведь нередко это становится причиной несчастных случаев. Или используют одни покрышки 5 сезонов, а резина становится твердой", – сказал специалист.

Зима требует внимания со стороны водителя.

Главные рекомендации:

• перед каждым вызовом надо проверять состояние дороги;

• каждый год оценивать состояние резины, использовать только не изношенную;

• позаботиться о видимости – проверить фары, дворники, залить средство для мойки стекол;

• важно иметь в виду, что тормозной путь зимой длиннее;

• тормозить медленно, без резких движений;

• перед каждой поездкой тщательно почистить машину;

• выбирать безопасную скорость.

Информация подготовлена при сотрудничестве с ГК Литовская дирекция автомобильных дорог.