Кочерга, парк Реформаторов, Погулянка и столичные гедонисты: 700 шагов по Вильнюсу с Ильей Шепелиным

"В Вильнюсе я оказался следующим образом. Когда началась война, я был в отпуске в Грузии, и довольно быстро я пришёл к решению, что в Россию я вряд ли вернусь. Потому что были какие то иллюзии, по крайней мере, у моих коллег на "Дожде". Ну а правда: когда у тебя есть возможность работать, ты должен работать, и они пытались маневрировать.
Как-то неделю, наверное, может, меньше у них это получалось — с 24 февраля по 29. Но каждый день правила изменялись, и стало понятно, что это, во-первых, невозможно, потому что там на на второй день войны, или уже на первый, Роскомнадзор вывесил объявление о том, что ты не можешь говорить про войну как-то по-другому, чем считает Министерство обороны Российской Федерации. Так как я находился за пределами, мне не нужно было ничего соблюдать. Я не согласовал свою позицию с редакцией. Мне стало понятно, что, исходя из того, как меняются законы, придумываются новые о том, что за любое слово тебя будут сажать в тюрьму, соответственно, в Россию возвращаться уже смысла не имеет», — вспоминает Илья.
В Литву журналиста пригласили авторы проекта "Популярная политика", команда соратников Алексея Навального. В этот момент Илья Шепелин крайне мало знал о Литве — кроме имени Винцаса Кудирки или общеизвестных исторических фактов.
"И я только в Вильнюсе понял, насколько Москва из меня высасывала соки — именно с точки зрения того, что это очень большой город. Недавно я побывал в других городах, которые больше миллиона, Стамбул и Варшава. И я уже не понял, как люди там живут.
После Москвы просто отдыхаешь каждый день, когда выходишь на улицы, а не занимаешься борьбой, расталкивая локтями людей, которые с тобой тысячами садятся в вагон метро. Ты видишь, что людям здесь спокойнее, чем в огромном мегаполисе. Это сказывается на том, что у них меньше энергии забирает город. Ты сам к этому по-другому относишься и по-другому сам теряешь, расходуешь энергию. Как человек, который до сих пор смотрит пропаганду каждый день, честно сказать, в условиях именно военной пропаганды я, конечно, намного быстрее сошёл бы с ума. А Вильнюс мне как-то сохраняет рассудок. Честное слово, после Москвы для меня это как санаторий", — делится впечатлениями журналист.
Как исследователь российской пропаганды, Илья изучал и риторику кремлевских СМИ в отношении стран Балтии — в частности, какой облик литовской столицы изображают медиа в России. Балтийскому региону достается не столько внимания, сколько Западной Европе (отчасти это связано и с тем, что в Германии или Франции все еще функционируют российские прокремлевские редакции), но определенные пропагандистские клише выработаны и для «балтийского» контента.
"С Вильнюсом и со странами Балтии, Польшей, здесь, скорее, другая история. Про это сюжеты не выходят, но постоянно есть вот этот ресентимент и какая-то обида, что вот здесь раньше стояли войска советские, а теперь они не стоят. Но обязательно потом когда-нибудь они стоять здесь будут. Ну, то есть, это какие-то крики полупьяных, а иногда не полу, людей в студиях у Соловьёва", — объясняет Илья.
Как и в каких локациях Вильнюса исследователь российской пропаганды восстанавливает нервы после просмотра кремлевского контента, что удалось узнать о Литве и Вильнюсе после года эмиграции, смотрите в новом выпуске "700 шагов по Вильнюсу".