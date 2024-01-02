Ключевые изменения в системе здравоохранения этого года

 
ELTA
Иртауте Гутаускайте
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock
Министерство здравоохранения сообщает о наиболее важных изменениях, которые вступают в силу в этом году. Ожидается, что они сократят время обращения пациентов к врачу и получения необходимых услуг, а также повысят зарплаты врачей и снизят административную нагрузку. Кроме того, людям станет проще покупать антибиотики и некоторые медицинские товары.

Улучшение доступа к антибиотикам


С начала этого года базовая стоимость необходимых пациентам антибиотиков, которые ранее возмещались лишь частично для детей и малообеспеченных слоев населения, будет возмещаться в размере 100 %, и врачи смогут назначать их всем пациентам, которые соответствуют условиям назначения препарата и возмещаемым показаниям.

Антибиотики, включенные в список A, будут доступны для лечения острых инфекций верхних дыхательных путей, острого бронхита, инфекционных заболеваний уха, бактериальных заболеваний, эндокардита, инфекционных заболеваний кожи и подкожных тканей и других заболеваний.

Фонд обязательного медицинского страхования по повышенным тарифам будет возмещать расходы на слуховые аппараты, глазные протезы и ортодонтические аппараты, а также на аренду инсулиновых помп для пациентов с диабетом 1 типа, которым они необходимы для домашнего ухода.

Уменьшение административного бремени


Устранение ненужных административных требований поможет хронически больным пациентам быстрее получать необходимые им услуги и сократит объем бумажной работы для врачей. Врачам больше не нужно будет составлять списки пациентов для долгосрочного мониторинга состояния здоровья, а направление к специалисту семейный врач должен будет дать только один раз.

Предоставление медсестрам и акушеркам возможности самостоятельно консультировать пациентов, назначать анализы, комментировать результаты анализов, обсуждать меры самоконтроля и применение лекарств поможет сократить очереди у врачей общей практики.

Врач общей практики или другой член группы врачей общей практики, ответственный за регистрацию пациентов, сможет направлять пациентов к медсестре или акушерке, оценив причину направления.

Повышение заработной платы


Врачи, медсестры и другие работники здравоохранения в этом году получат среднюю прибавку к зарплате не менее 10 %.

Это стало возможным благодаря повышению базовых цен на услуги индивидуального медицинского обслуживания, которое было введено приказом министра здравоохранения с 1 ноября этого года. Это означает, что медицинские учреждения получат больше средств и смогут использовать их для повышения заработной платы персонала.

Телефон доверия для желающих бросить курить


В этом году будет запущена телефонная линия помощи, которая будет предоставлять бесплатные консультации людям, желающим бросить курить.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис говорит, что число курильщиков в Литве неуклонно снижается, но в последнее время увеличилось использование бездымных и электронных сигарет, особенно среди молодежи.
Rūkymas

Для телефонных консультаций одновременно будут доступны как минимум два квалифицированных специалиста. Люди, желающие отказаться от этой привычки, также смогут найти помощь на обновленном сайте www.nerukysiu.lt. Планируется также создать мобильное приложение для помощи в отказе от курения.

Прогрессивный проект "Национальный телефон доверия по отказу от курения" продлится до конца 2029 года. Он финансируется из государственного бюджета, на него выделено 1,4 миллиона евро.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии