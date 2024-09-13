Клиника Вильнюсской университетской больницы передала украинским солдатам 3 автомобиля

Сообщается, что 1 автомобиль Citroen и 2 Volkswagen ранее были списаны и больше не находятся в эксплуатации, но после завершения формальностей они снова были технически готовы к эксплуатации и успешно были доставлены до городка Тараща, расположенного в Киевской области.
Миндаугас Шерпитис, врач, который с декабря 2022 года вместе со своими друзьями перевез в Украину не один десяток автомобилей, рассказал, что потребность в транспортных средствах в Украине огромна.
„По инициативе нескольких друзей мы начали искать списанные автомобили скорой помощи, затем просто микроавтобусы, пригодные для эвакуации раненых. После первого доставленного автомобиля мы вернулись с желанием искать снова и снова. У нас не было денег. Деньги на второй автомобиль в течение суток пожертвовали все наши. Спасибо им“, – рассказывает о старте инициативы доц. Миндаугас Шерпитис, заведующий Центром анестезиологии, интенсивной терапии и лечения боли клиник Сантарос.
Сообщается, что с момента запуска инициативы в Украину отправляется все больше гражданских автомобилей для перевозки раненых солдат.