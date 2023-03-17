Климатолог: в конце следующей недели ждет значительное потепление

Климатолог отметил, что на дворе середина марта, началось потепление, на большей части территории Литвы растаял снег, но кое-где (например, на востоке страны) снег еще сохранился.
Климатолог заметил, что в пятницу погоду в Литве обусловит антициклон, поэтому будет тепло и солнечно.
"Завтра этот антициклон уйдет на северо-восток, Литва останется в его теплой части, поэтому ночью не будет очень холодно, днем станет еще теплее, но усилится ветер", – сказал климатолог.
В воскресенье станет теплее и ночью и днем, однако увеличится облачность.
"В понедельник придет атмосферный фронт,поэтому и днем и ночью температура будет выше нуля, во многих районах пройдет небольшой дождь. Во вторник без осадков, дождь возможен только у моря, днем будет – +4 – +9°C", – сказал климатолог.
Во второй половине следующей недели станет еще теплее, писал Станкунавичюс.
"В среду-четверг в Литву, скорее всего, придет волна теплого воздуха с юго-запада Европы, будет +8 – +13°C в среду и +14 – +19°C в пятницу, во многих районах пройдут дожди. Однако вероятность такого сценария - всего 30%. По другому сценарию, в конце следующей недели будет сыро и ветрено", – рассказал климатолог.
Он представил и долгосрочный прогноз.
"По данным долгосрочных прогнозов, в Восточной Европе ожидается теплая и сырая погода, поэтому в конце марта и начале апреля будет сыро и не очень тепло, меньше осадков будет только к середине месяца", – сказал Станкунавичюс.
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