Климатолог сделал прогноз на лето: выделил середину июня и начало июля

"Думаю, что резкого похолодания, как обещали прежде, не будет. Пока погода будет достаточно теплой для этого времени года", - сказал специалист.
По его словам, сложно точно сказать, сколько будет жарких дней и дней с грозами.
"Даже в воскресенье, в одних районах прошел ливень, в других был град, а в третий осадки были символическими", - сказал климатолог.
Станкунавичюс заметил, что середину июня в Литве прогнозируют прохладной.
"Возможно, прохладно будет и в первой половине июля. Однако я не могу на 100% доверять таким прогнозам, они не всегда бывают точными", - заметил он.
Последствия жары для природы, по словам климатолога, очевидны - сохнут литовские ели.
"Вы, наверное, заметили, что зацвели и липы, а ведь их литовское название говорит о том, что они должны цвести в июле. На дворе первые дни июля - это аномалия", - сказал Станкунавичюс.
По его словам, раньше обычного времени зацвела вода в Балтийском море и в Куршском заливе. Минимум на две недели раньше обычного.
"Однако в этом есть свои положительные стороны - не надо ездить на отдых в Грецию летом или в конце лета, когда там жарко, у нас тоже будет тепло", - заметил климатолог.