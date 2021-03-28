Климатолог рассказала, что ждет Литву в будущем: зимы точно не будут такими, как раньше

"(...) Нет плохой погоды, и я все время говорю, что если человек не в настроении вставать утром, встал не с той ноги, и если он просто не слушает прогнозы погоды или не верит им, то выходит не в той одежде. Тогда, какой бы ни была погода, ему все не будет нравиться".

По ее словам, проработав столько лет в этой сфере, она знает, что такие люди, например, когда идет продолжительный дождь, начинают ворчать, мол "неужели такая погода все время будет".

"Солнце только начало светить, оно светит каждый день, начинается "надоело это солнце, может, сделаете там что-то?" Когда мне предъявляли такие недовольства, говорили, мол неужели вы с погодой справиться не можете, я отвечала, что я немедленно свяжусь к Канцелярии Всевышнего. Потом они смеялись и благодарили за внимание", - вспомнила А. Гальвонайте забавные истории.

Климатолог обратила внимание на то, что раньше погода в Литве менялась медленно, но сейчас наблюдаются более экстремальные явления. С другой стороны, в Литве не было ни землетрясений, ни очень больших катаклизмов, но теперь они будут у нас все чаще и чаще.

"Сейчас все чаще наблюдаем грозы, шквалистый ветер. Почему? О, я часто цитирую Марка Твена: климат - это то, чего вы ожидаете, погода - это то, что вы получаете, а я еще говорю - "чего вы заслуживаете". Например, эти грозовые тучи, эти белые, красивые (…), узкие внизу и имеют очень большой конус вверху. Все это происходит, когда две разные массы воздуха встречаются вертикально от нагретой поверхности".

На вопрос о том, как давно наблюдается изменение климата, она ответила, что в Литве есть еще одна проблема.

"Мы часто путаем две вещи - погоду и климат. "О чем вы здесь говорите, какое глобальное потепление, когда на улице холодно", - говорят они. Дорогие, холод - это погода, то есть динамика, изменения климата человек видеть не должен. Сейчас уже дети тоже должны видеть, потому что мы видим, как вещи действительно меняются, активизируются, становятся экстремальными и так далее".

Отвечая на комментарий о том, что в этом году "зимы не было", А. Гальвонайте говорит, что она была и в этом году, и в прошлом, и в позапрошлом, но не такая, как раньше.

"В прошлом году, можно сказать, ее не было, потому что осень почти сразу перешла в лето. Что такое зима? Зима - когда среднесуточная температура опускается ниже 0. Там она и остается. Когда минуса не наблюдается, когда в один прекрасный день температура такая, а в следующий - другая, это не может считаться зимой. Также с весной (…) Она не начинается с переворачивания календарного листа, тогда это было бы очень просто.

Это как раз тот переход через 0, когда температура становится положительной, приходит весна. Сейчас средняя температура в марте должна быть на уровне 0,9, постоянно положительная".

По ее словам, в целом весна очень переменчива, особенно на "водном" этапе, когда тает лед и уходит мороз. Когда уже температура поднимается выше +10 - тогда начинается настоящая весна.

"Очень часто человек не понимает этого, пока я ему не объясню очень просто. Когда мы говорим, что наша среднегодовая температура повысилась на полградуса или градус, мы часто получаем ответ, мол, ничего такого и это ничего не значит. Затем я говорю: возьмите организм. Если вы сегодня измеряете свою температуру, примерно 37 градусов, а завтра - 37,5, (…), вы уже чувствуете себя плохо, ваш организм как-то беспокойный, у вас лихорадка. А теперь представьте себе глобально, что эта половина градуса - градус - тоже трагедия. Когда это происходит с телом - вы идете к врачу, а куда пойдет планета?"

По словам климатолога, наша планета сейчас тоже лихорадит, она всячески пыталась с нами бороться, но ничего не вышло.

"Катаклизмы, которые сейчас происходят - усиления ветра, ураганы, которым уже сложно названия придумывать (…), планета защищается от нас всеми возможными способами. (…) Вопрос больше не в том, чтобы остановить изменение климата, а в адаптации. Это означает, что нам нужно начать думать по-другому. Мы должны адаптироваться к этим изменениям, и все виды технологий и наука должны помочь нам замедлить это бедствие".