Климатолог рассказал, когда в Литву снова придет тепло

10 июля – Семь отроков Эфесских (Семь спящих отроков). По погоде в этот день делали прогноз на следующие 7 дней.

"В древности верили - какой день будет 10 июля, такой будет и вся неделя или даже 7 недель. Но как пользоваться такой приметой, если в этот день дождь идет не по всей Литве или дождь идет лишь время от времени? По одним источникам - примета действует, если весь день идет дождь – тогда дожди будут идти 7 дней или 7 недель. Если нет дождя, то грядет засуха", – писал Станкунавичюс, заметив, что в понедельник погода будет неплохой.

Он рассказал, что во вторник в Литве прогнозируют сильный и холодный ветер, дожди.

"Там, где будут идти дожди, будет +13 – +16°C, а там, где они прекратятся или их не будет, ожидается +16 – +21°C. В среду циклон ослабеет, дождь прекратится, ветер успокоится, станет немного теплее. Во второй половине недели тоже усилится ветер, тепло будет "литовским", вероятность сильных осадков невелика. В выходные будет +22 – +27°C. Теплее в Литве будет в последнюю декаду июля", – писал климатолог.