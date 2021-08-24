По его словам, на прошлой неделе самым большим сюрпризом была буря на взморье, такая сильная, какие обычно фиксируются осенью или зимой. Кроме сильного ветра, на взморье фиксировали и сильный ливень.
Климатолог рассказал, что минувшей ночью атмосферный фронт прошел над южной и восточной Литвой. В ближайшие дни, по словам Станкунавичюса, дожди пройдут по всей стране. Этот антициклон связан с похолоданием.
Он заметил, что с понедельника по среду на этой неделе по ночам будет +7 – +12°C, местами +3 – +8°C. Холодно по ночам будет и на взморье.
"Днем будет облачно с прояснениями, воздух будет прогреваться до +16 – +21°C. В среду днем погода изменится. На западе и у моря пойдут дожди. Следующая волна холодного воздуха придет в выходные", – сказал он.
Станкунавичюс рассказал, что по нынешним прогнозам, на большей части территории Европы сентябрь будет прохладнее нормы или близким к норме, а в Литве прогнозируют больше осадков, чем обычно характерно для сентября.
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