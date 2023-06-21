21 июня 2023 г. 12:33

Климатолог рассказал, какой будет оставшаяся часть июня и июль

 
ru.DELFI.lt
Sausra Ispanijoje
Sausra Ispanijoje
ФОТО: Zuma Press / Scanpix
Климатолог Гинтаутас Станкунавичюс во вторник в фейсбуке поделился новейшим долгосрочным прогнозом и сказал, каким в этом году будет июль.

Климатолог напомнил, что сейчас в Литве и в Северном полушарии установились самые длинные дни.

По его словам, это завершение весны и начало лета было аномальным, затянулся период без осадков.

"Местами в Литве дождя не было больше месяца. В части западных районов Литвы объявлена стихийная засуха – уже сейчас понятно - урожай будет меньше (на это подействовали поздние заморозки в мае). Упал уровень воды в реках и других водоемах, в лесах увеличилась опасность пожаров", – писал климатолог.

На прошлой неделе в выходные дни и в начале этой недели дожди были.

"После этого дождя немного восстановились луга и городские зеленые насаждения, но коротко стриженные газоны в городе оживают медленно, поскольку сильные ливни не успевают смочить, землю", – заметил Станкунавичюс.

По его словам, данные долгосрочных прогнозов показывают, что первая часть июля может быть теплее и суше обычного. Значит, снова ожидается засуха.

"Долгосрочные прогнозы показывают, что в конце июня давление над Северной Европой уменьшится, средняя температура будет близка средней многолетней, но в первой половине июля снова вернется жара и засуха", – писал Станкунавичюс.

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