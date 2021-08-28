По его словам, один из явных признаков осени - снижение среднесуточной температуры, почти во всей Литве (за исключением взморья) среднесуточная температура составляет +15°C.

"Кроме того, во многих районах минимальная температура по ночам приблизилась к данным, которые фиксируются во второй половине сентября. Например, в среду утром в Утене было всего +2,6°C, в Укмерге +3,4°C, в Дукштасе – +3,6°C, в Варене – +4,1°C, в Биржай – +5°C, в Вильнюсе – +5,8°C. Однако у моря в Клайпеде было +9,9°C, а в Ниде – +12,8°C", – сказал климатолог.

По прогнозам Станкунавичюса, в последние дни августа ночи в Литве будут теплыми +11 – +16°C, днем будет +18 – +23°C. Возможны кратковременные дожди, кое-где с грозами. Перемены погоды возможны разве что в середине следующей недели.

По словам климатолога, с четверга погода изменится и всю первую декаду сентября будет сыро, прохладно и ветрено.