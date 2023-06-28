Климатолог рассказал, каким будет июль: прогноз изменился

"Местами дождей не было больше месяца (...). В лесах сухо, хотя местами прошли дожди. Уровень воды в реках спал, меньше воды в других водоемах – карьерах, озерах", – заметил климатолог.

В середине июня был составлен прогноз, согласно которому особых осадков не было и в июле. Но сейчас прогноз изменили.

"Сейчас прогноз обновлен – количество осадков будет близким норме, но для того, чтобы упразднить последствия засухи их должно быть больше нормы", – сказал собеседник.

Климатолог заметил, что достаточно взглянуть на газоны, чтобы понять, что влаги не хватает для обновления растений. По словам Станкунавичюса, дальнейший прогноз на лето не такой благоприятный, как хотелось бы.