Климатолог рассказал, каким будет июль: прогноз изменился

"Местами дождей не было больше месяца (...). В лесах сухо, хотя местами прошли дожди. Уровень воды в реках спал, меньше воды в других водоемах – карьерах, озерах", – заметил климатолог.
В середине июня был составлен прогноз, согласно которому особых осадков не было и в июле. Но сейчас прогноз изменили.
"Сейчас прогноз обновлен – количество осадков будет близким норме, но для того, чтобы упразднить последствия засухи их должно быть больше нормы", – сказал собеседник.
Климатолог заметил, что достаточно взглянуть на газоны, чтобы понять, что влаги не хватает для обновления растений. По словам Станкунавичюса, дальнейший прогноз на лето не такой благоприятный, как хотелось бы.
"Я думаю, последствия засухи не везде пройдут. Могут быть отдельные ливни, когда за день выпадет месячная норма, но такие осадки быстро оказываются в водоемах, почва их не успевает принять. То ж самое и в городах, там много искусственных поверхностей, вода через дождевую канализацию оказывается в реке", – сказал климатолог.
Из-за изменений климата в Литве, по словам специалиста, постепенно исчезают елки.