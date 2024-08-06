Климатолог рассказал, какая погода ждет в августе

По его словам, в ближайшие дни особых перемен в погоде не ожидается.

„В Литве по ночам будет 12–17, днем – 19–24 градусов тепла, местами небольшие дожди. Сильного ветра не будет.

В пятницу–субботу с запада в Литву придут малоактивные атмосферные фронты, поэтому ожидаются дожди с грозами“, – сказал климатолог.