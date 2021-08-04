"Первое впечатление - после аномальной жары ушло и лето. Причина проста - во вторник над Литвой прошел южный циклон, зона осадков которого охватила всю страну. Больше всего осадков фиксировалось на востоке", – сказал климатолог.
Станкунавичюс сказал, что, по предварительным данным, минувший июль был самым теплым со времен, когда начали делать инструментальные замеры (средняя температура +21,5 – +22,7°C).
"В ближайшие дни давление поднимется, поэтому дожди прекратятся, но местами возможны небольшие ливни", – заметил он.
По словам климатолога, погода будет литовская – днем +17 – +22°C (у моря немного прохладнее), ночи достаточно теплые – +11 – +16°C.
Он рассказал, что ночи в августе уже длиннее и прохладнее, по утрам и вечерам ожидаются туманы, а вероятность ливней снизится.
По словам Станкунавичюса, долгосрочный прогноз сильной жары в августе не обещает.
"Однако число солнечных дней, вероятно, будет больше, чем в начале месяца", - сказал климатолог.
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