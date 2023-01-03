Климатолог рассказал, чем угрожают приближающиеся морозы

В передаче на Žinių radijas климатолог признал, что его такое тепло удивило.

"Это рекорд, за время использования инструментов для замера температуры таких показаний в Литве прежде ни разу не фиксировали. Видимо, это удивило не только нас, но и немцев, поляков", – сказал Станкунавичюс, заметив, что на юге Польше было 19 градусов тепла.

"В четверг новый циклон пройдет южнее и тепло через Польшу и Украину уйдет дальше на юго-восток. В пятницу циклон пройдет еще южнее, нас он не коснется – вместо этого придет зимняя погода с северной России, поэтому в выходные прогнозируют похолодание. Минимальная температура будет зависеть от облачности – если будет ясно, температура снизится до -15. Если нет, будет -10", – пояснил климатолог.

Однако средняя температура декабря была нормальная - теплый конец месяца компенсировало холодное начало.

"Что бы там ни было, зима теплее многолетней нормы. Конечно, будет колебания – начало января теплое, а конец прогнозируют немного прохладнее нормы, будут ли кратковременные похолодания, сказать пока сложно", – заметил Станкунавичюс, сказав, что эти колебания - признак глобального потепления.

По словам климатолога, будет нехорошо, если при отсутствии снега придут сильные морозы - до -20, из-за этого пострадают плодовые деревья.

"Похолодание прогнозируют в выходные, по разным сценариям будет 5-8 градусов мороза, если сбудется самый мрачный сценарий, температура опустится до -20. Я надеюсь, что будет нечто среднее. Точнее увидим в четверг", – заметил Станкунавичюс.