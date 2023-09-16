Климатолог прогнозирует изменение погоды: вскоре может произойти потепление

Климатолог рассказал в соцсети, что люди спрашивают, когда же начнется "бабье лето", хотя "настоящее" лето еще не закончилось и напоминает своими температурными рекордами.
"А тем, кого волнует "бабье лето" – можно напомнить, что его начало не фиксировано, обычно оно начинается после осеннего равноденствия (традиционно – в районе 29.09) и может длиться от нескольких дней до нескольких недель. Иногда оно начинается даже где-то в середине октября, но для этого нужны особые условия. Кроме того, показатели, характеризующие этот период, должны идти в комплексе. Этот тип погоды – ясная, тихая и солнечная погода; соответствующий фенологический период – листья основных пород деревьев начинают интенсивно желтеть, обычно после значительного похолодания или заморозков; создаются типичные условия крупномасштабной циркуляции в атмосфере", – пояснил Станкунавичюс.
Он подчеркнул, что хотя на календаре уже середина сентября, среднесуточная температура воздуха все еще выше 15 градусов тепла, что характерно для погоды середины августа. "Уже было несколько прохладных ночей (+1–6°С), но это, скорее, исключение, чем норма. При этом максимальная температура воздуха на большей части территории страны почти неделю держалась в пределах +22–27°С, местами даже +25–30°С", – написал Станкунавичюс.
По мнению климатолога, все эти признаки свидетельствуют о том, что тропические воздушные массы несколькими волнами перемещались в Литву, что приводило к теплым ночам и послеполуденной жаре, несмотря на сравнительно короткую продолжительность дня (около 13 часов).
"Из-за неравномерного распределения осадков почвы на юге, юго-востоке и в центральной Литве по-прежнему сухие, а в лесах высок риск возникновения пожаров. В течение следующей недели режим поверхностного (почвенного) увлажнения особо не изменится: на юге и юго-востоке будет сухо, на западе и северо-западе – влажно”, – поделился он прогнозом.
По его словам, ближайшие ночи в Литве будут значительно прохладнее, а местами температура воздуха может упасть до +3–8°C. "Однако в других местах будет +7–12°С, на побережье +11–16°С. Днем температура воздуха все равно будет вполне летней – +18–23°С, а в воскресенье – даже +20–25°С, везде без существенных осадков", – спрогнозировал он.
Климатолог написал, что прекратились постоянные потоки тропического воздуха в Литву и Балтийский регион, однако тропический воздух может еще раз вернуться в Центральную Европу – на следующей неделе нас снова может порадовать летняя жара. "В субботу теплый и знойный воздух вернется в юго-западную и центральную Европу с юго-запада (западное Средиземноморье). Максимальная температура воздуха в центральной и западной части Франции вновь повысится до +28–33°С, в Германии, Бельгии, Чехии, Польше – до +23–29°С. Во вторник часть этого тепла дойдет и до Литвы и повысит дневную температуру воздуха до +20–27°C.
В середине следующей недели усиливающаяся активность циклонов над Северо-Восточной Атлантикой вытеснит очень теплую воздушную массу в ее типичный регион (Средиземноморье), в то время как погода в Центральной и Северной Европе похолодает, а дожди пойдут чаще. День осеннего равноденствия (23.09), скорее всего, встретит нас по-осеннему прохладной погодой", – поделился прогнозами климатолог в Facebook. Так, данные долгосрочных прогнозов погоды показывают, что "несмотря на ожидаемое на следующей неделе похолодание погоды, среднесуточная температура воздуха в Балтийском регионе во второй половине сентября будет выше нормы, а осадки будут выпадать чаще".
Обзор погоды в мире
Станкунавичюс также поделился в Facebook обзором погоды в мире. Он напомнил, что недавно в СМИ сообщалось о массовых наводнениях в северной части Ливии. "Что нам кажется очень странным, так как это страна, где более 90% территории — пустыня, однако узкие северо-западные и северо-восточные побережья страны более густо заселены (потому что там выпадает больше осадков)", – написал он.
Наводнение в Ливии
И хотя сезон средиземноморских циклонов еще не наступил, один из таких неактивных циклонов сформировался 5 сентября у юго-западной части Греции. "Скорость его движения была низкой, но количество переносимой влаги было значительным, поэтому в первую очередь он вызывало дожди и ливневые паводки в горных районах западной и южной Греции. После этого этот циклон медленно "дрейфовал" над Средиземным морем.
По информации, предоставленной Всемирной метеорологической организацией (ВМО), он классифицируется как Medicane (это промежуточная структура между атлантическими ураганами и средиземноморскими циклонами), хотя ветровые показатели оказались для этого недостаточными. Кроме того, он получил название шторма "Даниэль" (Греческая метеорологическая служба). 9 сентября этот циклон подошел к берегам Ливии и усилился, а 10-11 сентября "вылил" годовое количество осадков, незначительное на северном побережье (по сравнению с Литвой) – 200-350 мм. Максимальное количество осадков, зарегистрированное в районе Аль-Байда, составляет более 400 мм. В этих районах из-за сильных дождей произошли страшные наводнения, которые вместе с техногенными авариями (разрушенными старыми постройками и плохо обслуживаемыми плотинами) привели к бесследному исчезновению около 10 тысяч человек. Следует также отметить, что вероятность дождей такой интенсивности (даже в летний сезон, ведь в Ливии еще лето) встречается реже, чем раз в несколько сотен лет, а основная часть осадков в этих районах выпадает в зимний сезон", – написал в Facebook климатолог.
Он также сказал, что сейчас "рабочее время" для тропических атлантических ураганов.
"В настоящее время в Северной Атлантике действуют 3 таких урагана. Еще существует ураган первой категории "Марго", который сейчас находится примерно в 500 км к юго-западу от Азорских островов. По прогнозам, ураган будет медленно ослабевать и не дойдет до Азорского архипелага, но примерно на 5-8 дней "нарушит" деятельность Азорского антициклона, что может повлиять на последующие изменения атмосферной циркуляции", — написал Станкунавичюс.