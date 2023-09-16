Климатолог прогнозирует изменение погоды: вскоре может произойти потепление

И хотя сезон средиземноморских циклонов еще не наступил, один из таких неактивных циклонов сформировался 5 сентября у юго-западной части Греции. "Скорость его движения была низкой, но количество переносимой влаги было значительным, поэтому в первую очередь он вызывало дожди и ливневые паводки в горных районах западной и южной Греции. После этого этот циклон медленно "дрейфовал" над Средиземным морем.

По информации, предоставленной Всемирной метеорологической организацией (ВМО), он классифицируется как Medicane (это промежуточная структура между атлантическими ураганами и средиземноморскими циклонами), хотя ветровые показатели оказались для этого недостаточными. Кроме того, он получил название шторма "Даниэль" (Греческая метеорологическая служба). 9 сентября этот циклон подошел к берегам Ливии и усилился, а 10-11 сентября "вылил" годовое количество осадков, незначительное на северном побережье (по сравнению с Литвой) – 200-350 мм. Максимальное количество осадков, зарегистрированное в районе Аль-Байда, составляет более 400 мм. В этих районах из-за сильных дождей произошли страшные наводнения, которые вместе с техногенными авариями (разрушенными старыми постройками и плохо обслуживаемыми плотинами) привели к бесследному исчезновению около 10 тысяч человек. Следует также отметить, что вероятность дождей такой интенсивности (даже в летний сезон, ведь в Ливии еще лето) встречается реже, чем раз в несколько сотен лет, а основная часть осадков в этих районах выпадает в зимний сезон", – написал в Facebook климатолог.