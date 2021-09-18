Климатолог представил прогноз на октябрь: перемены возможны с середины первой декады

Такое серьезное похолодание обусловит "дуэт" полярного антициклона и центрально-европейского циклона.
По словам синоптика, на этой неделе еще не было заморозков.
Станкунавичюс сказал, что циклон, который пришел в пятницу, будет перемещаться медленно, но уже в субботу фаза его развития будет максимальной, поэтому в субботу и и в воскресенье на юге и на востоке Литвы ожидаются затяжные осадки.
Поскольку в начале следующей недели он очень медленно будет уходить на восток, осадки на востоке Литвы не прекратятся и в понедельник, а местами - во вторник.
Кроме осадков, этот циклон принесет и похолодание.
"На западе Литвы похолодание будет менее значительным. В выходные будет пасмурно и дождливо, в субботу будет +8 – +13°C, а в воскресенье – +6 – +12°C. Будет дуть сильный северо-восточный ветер, местами его порывы составят 15–17 м/с", – сказал Станкунавичюс.
В понедельник-среду почти на всей территории Литвы прогнозируют заморозки 0 – -2°C, местами по ночам и утром будет +2 – +7°C.
"Днем будет всего +9 – +14°C, местами +15 – +17°C. Со следующего четверга возможно небольшое потепление", - сказал ученый.
Долгосрочные прогнозы показывают, что более-менее значительное потепление возможно с середины первой декады октября, хотя сам октябрь по прогнозу будет близок многолетнему среднему показателю как по температуре, так и по осадкам.
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