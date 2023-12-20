Климатолог представил долгосрочный прогноз: каким будет Рождество, и что ждет в январе

Станкунавичюс напомнил, что со следующей недели дни начнут удлиняться.

"Сейчас время самых темных ночей и коротких дней. Темно и днем. Плюс на улице нет снега, идут осадки. Этот период продлиться до воскресенья, а со следующей недели дни начнут удлиняться. Сейчас очень тепло", – сказал климатолог.

"В четверг повсюду ожидается мокрый снег, а у моря - мокрый снег с дождем. И ночью и днем будет 0 – +5°C. В пятницу повсюду будет идти мокрый снег. Утром будет 0°C (у моря +1 – +4°C), а вечером будет +1 – -4°C - на смену мокрому снегу пойдет снег.

В субботу в Литве будет около 0°C, у моря будет теплее, а на востоке страны - холоднее. Весь день будет идти мокрый снег, на западе – мокрый снег с дождем.

В воскресенье давление ненамного поднимется, небо прояснится, ночью будет -1 – -5°C, днем +1 – -4°C. Однако особых осадков в этот день не прогнозируют", – сказал Станкунавичюс.

Он рассказал, каким будет Рождество в этом году.