Климатолог представил долгосрочный прогноз: каким будет Рождество, и что ждет в январе

Станкунавичюс напомнил, что со следующей недели дни начнут удлиняться.
"Сейчас время самых темных ночей и коротких дней. Темно и днем. Плюс на улице нет снега, идут осадки. Этот период продлиться до воскресенья, а со следующей недели дни начнут удлиняться. Сейчас очень тепло", – сказал климатолог.
"В четверг повсюду ожидается мокрый снег, а у моря - мокрый снег с дождем. И ночью и днем будет 0 – +5°C. В пятницу повсюду будет идти мокрый снег. Утром будет 0°C (у моря +1 – +4°C), а вечером будет +1 – -4°C - на смену мокрому снегу пойдет снег.
В субботу в Литве будет около 0°C, у моря будет теплее, а на востоке страны - холоднее. Весь день будет идти мокрый снег, на западе – мокрый снег с дождем.
В воскресенье давление ненамного поднимется, небо прояснится, ночью будет -1 – -5°C, днем +1 – -4°C. Однако особых осадков в этот день не прогнозируют", – сказал Станкунавичюс.
Он рассказал, каким будет Рождество в этом году.
"Накануне Рождества к Балтийскому региону приблизится атлантический циклон. Сначала потеплеет у моря, а потом на остальной территории страны. Прогнозируется мокрый снег, потом дождь. У моря такая переменчивая погода будет держаться почти до последних дней декабря, на остальной территории страны, до середины недели, потом немного похолодает. По предварительным данным, перед Новым годом на северо-востоке, на севере и на жемайтийских возвышенностях появится небольшое снежное покрытие (> 10 см). У моря снег маловероятен", - сказал Станкунавичюс.
"В соответствии с долгосрочными прогнозами, в январе, как и в декабре, будет больше осадков, чем в норме", – продолжил он.