Климатолог: после теплого четверга ждут перемены

Климатолог пишет, что снег быстро тает не из-за тепла, а из-за обильных осадков.

На этой неделе, по словам специалиста, осадков будет немного меньше, чем на прошлой (за исключением южной части Литвы), кроме того, будет немного прохладнее.

По словам Станкунавичюса, во вторник вечером в Восточную Литву придет волна смешанных осадков.

"В среду из средиземноморского региона в Литву придет глубокий циклон, осадки прогнозируют по всей стране, на востоке будет идти дождь, а на западе страны, в Жемайтии - мокрый снег. Четверг будет одним из самых теплых дней на этой неделе, воздух прогреется до +2 – +7°C.

Однако в четверг вечером начнутся перемены: давление в Балтийском регионе поднимется, ветер сначала успокоится, а потом сменится на северо-восточный. На больше части территории Литвы температура опустится ниже 0°C, местами на востоке и на взморье будет около 0°C. На востоке и местами на западе страны пойдет снег, на западе – в основном без осадков. На следующей неделе ожидается спокойная и в меру холодная погода", – писал Станкунавичюс.

"По данным долгосрочных прогнозов, начало февраля в Литве будет немного теплее и суше обычного", – продолжил он.