Климатолог: первые признаки зимы в Европе покажут себя на этой неделе

По его словам, раньше всего листья сбросили ясени, каштаны и тополя, а также часть кленов, берез, черная ольха и липа.

Климатолог рассказал, что в ближайшие выходные в Европе появятся первые вестники зимы - пока снег идет только в годах Скандинавии, а на следующей неделе он ожидается в Финляндии, Карелии.

"В пятницу дул сильный ветер. В субботу ветер успокоится. В следующий раз ветер на взморье поднимется в среду и продержится до пятницы", - рассказал специалист.

"В ближайшие несколько суток осадки прогнозируют в основном только у моря. Среднесуточная температура будет +7 – +9°C градусов, а на море +10 – +12°C. До вторника заморозков по ночам не будет. Во вторник с запада придет зона высокого давления, облака рассеются, ночью увеличится опасность заморозков. Однако потом опять потеплеет. Тепло, дождливо будет до следующих выходных. В следующие выходные снова прогнозируют похолодание", – прогнозирует Станкунавичюс.