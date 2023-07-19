Климатолог объяснил, что происходит с погодой: одно явление будет становиться интенсивнее

И если раньше не очень часто можно было услышать, что южные страны порой страдают от аномальной жары, то в последние годы аномальная жара, накатывающая на Европу, происходит гораздо чаще и наносит все больший ущерб.

"Из-за изменения климата такие волны жары участились, и они намного интенсивнее, чем обычно. Мы об этом говорили и в прошлом и позапрошлом году, что они действительно становятся очень частыми и потери, вызванные жарой увеличиваются, — говорит специалист и добавляет, что изменения климата становятся очевидными не в течение года.- Во-первых, изменилась их частота. Если где-то на юге Италии, в Испании, они и были, но уже точно не такие жаркие и они были реже. Но волны жары все больше перемещаются в северные районы, практически они уже везде. Что мы наблюдаем? Климатологи всего мира подчеркивают, что частота и интенсивность таких волн жары охватывают все большие и большие территории".