Климатолог объяснил, что происходит с погодой: одно явление будет становиться интенсивнее

И если раньше не очень часто можно было услышать, что южные страны порой страдают от аномальной жары, то в последние годы аномальная жара, накатывающая на Европу, происходит гораздо чаще и наносит все больший ущерб.
"Из-за изменения климата такие волны жары участились, и они намного интенсивнее, чем обычно. Мы об этом говорили и в прошлом и позапрошлом году, что они действительно становятся очень частыми и потери, вызванные жарой увеличиваются, — говорит специалист и добавляет, что изменения климата становятся очевидными не в течение года.- Во-первых, изменилась их частота. Если где-то на юге Италии, в Испании, они и были, но уже точно не такие жаркие и они были реже. Но волны жары все больше перемещаются в северные районы, практически они уже везде. Что мы наблюдаем? Климатологи всего мира подчеркивают, что частота и интенсивность таких волн жары охватывают все большие и большие территории".
Климатические изменения наблюдают десятилетиями
По словам собеседника, прогнозы погоды на будущее неутешительны, а аномальная жара все чаще появляется в тех местах, где раньше некоторые страны даже не знали, что значат засухи и другие последствия жары.
"В один год вы можете наблюдать аномальную жару в Европе, на юге Европы, на западе Соединенных Штатов Америки, а сейчас уже в Китае наблюдается сильная волна аномальной жары, а в следующем году можно наблюдать ее в других частях мира. Изменение климата - это глобальный вопрос, поэтому его следует рассматривать в перспективе , поскольку практически ежегодно повсюду бывают волны жары. Нужно оценивать общую тенденцию, это даже не отдельные годы, когда бывает много или мало волн жары, такая тенденция характерна для последних десятилетий", — делится наблюдениями Д. Валюкас.
В случае сильной жары людям нередко напоминают о необходимости употреблять много воды и, если возможно, даже не выходить на улицу, держаться подальше от солнца. По словам собеседника, страдают не только люди, но и природа, и лучшим примером являются опустошительные пожары, когда горят леса, а огонь уничтожает и флору, и фауну.
"Чтобы природа приспособилась, должны быть определенные условия — прохлада, питьевая вода. Все животные реагируют похоже, как и человек. Во-первых, это большой стресс, и хотя животные так или иначе выживают, но находятся в некомфортных, стрессовых условиях", — поясняет климатолог.
Стихийная жара бывает все чаще
В то время как одна часть мира страдает от сильной и даже стихийной жары, страны Азии заливает ливнями, которые вызывают сели и не меньше опустошают природу. "В регионах Китая также фиксируются температурные рекорды. Изменение климата связано не только с волнами жары. Климатологи подчеркивают, что в одном месте аномальная жара и недостаток осадков, в то время как в других частях мира возникают катастрофические паводки, вызванные бурями и обильными осадками. Эти экстремальные условия вызваны изменениями климата", — поясняет собеседник.
Тот факт, что в Литве относительно засушливо, говорит Д. Валюкас, еще нельзя отнести к изменению климата. Если такие явления будут учащаться, тогда можно говорить о климатических изменениях.
Все-таки, по словам климатолога, Литва уже находится в зоне последствий, связанных с изменением климата. "В Литве также усилилось чередование теплого-холодного, влажного-сухого погодных изменений, - говорит Д. Валюкас. - В краткосрочной перспективе то, что сейчас наблюдается в Восточной Европе, - до нас не дойдет, не будет такой жары. А на более дальнюю перспективу, то, несмотря на общие тенденции, нас ожидают достаточно привычные условия на долгие годы, может быть будет чуть потеплее. И температура, и осадки будут очень похожи. Однако это долгосрочные прогнозы, не учитывающие ежедневных колебаний. У нас такое географическое положение, что иногда изменения происходят очень быстро, и погодные колебания отдельных дней или недель могут быть довольно большими".
Климатолог говорит, что в настоящее время в Литве достаточно теплая погода, и статистически этот период является самым теплым. Однако, судя по прогнозам, по словам собеседника, волн аномальной жары в Литве быть не должно.