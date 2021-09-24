Климатолог – о погоде: вскоре ожидаются изменения к лучшему

Он сказал, что эта неделя была аномально холодной: в последние 7 дней среднесуточная температура была 6°C на востоке и северо-востоке и больше 9°C у моря.

"Такая температура характерна для середины октября. (...) Аномально холодно было на востоке 19–22 сентября среднесуточная температура была 4–7°C", – сказал климатолог.

"Время массового пожелтения листьев начнется, скорее всего, в первой декаде декабря. Вопрос лишь в том, сколько эта красота продержится на деревьях. Если не будет сильных заморозков, будет безветренно и, главное, сухо – деревья могут радовать глаз 2–3 недели. Дожди и ветер сократят этот период до 1–1,5 недель", - сказал Станкунавичюс.

Он заметил, что сегодня ночью и днем сильные дожди шли из-за атлантического циклона.

"Завтра в Литву придет другой фронт, поэтому прогнозируют небольшие осадки, будет на 2–3°C градуса теплее, чем сегодня. В воскресенье в наш регион придет зона высокого давления, ночью будет 5–10°C, а днем 14–19°C градусов тепла.

В начале следующей недели балтийский антициклон уйдет, поэтому осадков не ожидается, будет солнечно, будет дуть восточный ветер. Со среды с запада придет еще один фронт: давление начнет падать, увеличится облачность, пройдут небольшие осадки. Ночью и утром без особых заморозков, днем будет 11–16°C", - сказал Станкунавичюс.