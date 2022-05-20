"Поздняя и холодная весна тянется и в конце мая. Хочется услышать прогноз о возвращении тепла, но его все нет, все потепления бывают только кратковременными. Например, тепло было вчера, будет сегодня, а завтра уже погода изменится", – писал климатолог.
В воздухе заморозки фиксируются часто, а на поверхности почвы бывают только местами - в низинах 0 – –3°C, местами до –5°C градусов.
Станкунавичюс заметил, что все весенние процессы приходят с опозданием - цветение, весенний медонос и др. Он рассказал, что в ближайшие выходные прогнозируют дождливую погоду.
Небольшой циклон, который принес потепление в последние дни, сегодня усилится, ожидаются осадки, местами обильные. Поскольку циклон будет перемещаться медленно, сложно сказать, какие осадки ожидаются в выходные дни", – сказал синоптик.
Перемены ждут и в конце выходных.
"Особенно интенсивным циклон будет в воскресенье утром, потом он быстро уйдет на восток. С обеда давление будет повышаться, придет полярный антициклон. Дожди прекратятся, но ночи будут холодными, днем будет +15 – +20°C. По утрам возможны небольшие заморозки на поверхности почвы", – предупредил климатолог.
"С середины следующей недели погода снова изменится: ожидаются дожди, заморозков не будет, но и солнечных дней не ожидается. В следующие выходные (по крайней мере пока) снова прогнозируют ветер и осадки" – писал Станкунавичюс.
Климатолог рассказал, что украинские "народные метеорологи" прогнозируют некоторое значительное потепление только в самом конце июня, в последней декаде. "Может и в Литве тогда потеплеет?", – продолжил он.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Женщина, прославившаяся поездками к Лукашенко, мечтает о встрече с Лавровым
Эрика Швенчёнене, соратница осужденного за шпионаж в...
Климатолог: летнего тепла придется ждать и в июне
Климатолог Гинтаутас Станкунавичюс рассказал о том,...
Спецэфир Delfi с историком Юрием Фельштинским — как спецслужбы пришли к власти в России, и чем это грозит миру?
Гость спецэфира Delfi – американский историк Юрий...
Молодых членов литовской общины в Калининграде посылают на войну, есть погибшие
В Калининградской области есть литовская община, в ней...
На пограничных ж/д станциях – бесплатный интернет для россиян, но при подключении придется просмотреть фото из Украины
Компания "Литовские железные дороги" ( ЛЖД ) включила в...