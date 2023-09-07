Климатолог дал прогноз на оставшуюся часть сентября

По его словам, данные долгосрочных прогнозов показывают, что весь сентябрь будет суше и теплее, чем в среднем.

Он пишет, что календарное лето закончилось, но погода "по инерции осталась летней".

По словам Станкунавичюса, минувшее лето было теплее многолетней нормы. В августе фиксировалось несколько тропических масс.

Он заметил, что в ближайшие дни погода будет по-летнему теплой, но не жаркой. Ночи будут холодными как минимум до субботы.

"По ночам будет +7 – +12°C, местами на юго-западе – до +10 – +15°C, у моря – +11 – +17°C. Днем будет – +17 – +22°C", – сказал климатолог.