Климатолог дал прогноз на оставшуюся часть сентября

 
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Kaunas turi 5 oficialius paplūdimius, bet nusimesti maudymosi kostiumus juose draudžiama
Kaunas turi 5 oficialius paplūdimius, bet nusimesti maudymosi kostiumus juose draudžiama
ФОТО: Kas vyksta Kaune / R.Tenio nuotr.
Климатолог Гинтаутас Станкунавичюс в среду в фейсбуке поделился новейшим прогнозом погоды на сентябрь.

По его словам, данные долгосрочных прогнозов показывают, что весь сентябрь будет суше и теплее, чем в среднем.

Он пишет, что календарное лето закончилось, но погода "по инерции осталась летней".

По словам Станкунавичюса, минувшее лето было теплее многолетней нормы. В августе фиксировалось несколько тропических масс.

Он заметил, что в ближайшие дни погода будет по-летнему теплой, но не жаркой. Ночи будут холодными как минимум до субботы.

"По ночам будет +7 – +12°C, местами на юго-западе – до +10 – +15°C, у моря – +11 – +17°C. Днем будет – +17 – +22°C", – сказал климатолог.

В выходные снова потеплеет. Будут теплее и ночи и дни. Особых осадков в выходные не ожидается.

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