Однако глобальное потепление в будущем вызовет еще больше проблем.
Станет больше мест, где будет ощущаться нехватка питьевой воды, поэтому будет больше военных конфликтов.
Профессор Эгидиюс Римкус обратил внимание на то, что в Бангладеш, который в будущем затопит океан, живет 160 млн. человек: "Это больше, чем население России. Бангладеш – достаточно низкое место. что им делать? Им придется куда-то уехать: начнется массовое переселение народов".
Интересно, что сирийских беженцев отчасти можно также считать беженцами по вине климата.
"Перемены климата обострят все социальные конфликты. Часть сирийского конфликта связана с переменой климата. Речь идет о засухах, которые наблюдались три года (2006-2009 гг.) и это обострило уже существующие проблемы, привело к гражданской войне", – сказал докторант кафедры Гидрологии Юстинас Кильпис.
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