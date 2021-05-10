Клиенты Regitrа не знают, что делать: неделями не могут зарегистрировать автомобили

"Хочу информировать, что с прошлой недели, с субботы (с 1 мая), в Regitrа невозможно задекларировать сделку о купле-продаже", - жаловался читатель Delfi.

По его словам, он ввел в систему Regitrа данные, а система неверно их зафиксировала: вместо данных покупателя показала продавца.

"Продавец отозвал свой запрос. Но сейчас система Regitrа не дает ввести данные заново, поскольку не аннулирована первая сделка. Чудом мы дозвонились в Regitrа, нам обещали все исправить. Но ничего не получилось и дозвониться сейчас не получается, а на письма они отвечают в течение 5 рабочих дней", – жаловался мужчина.

Представитель Regitrа Эмилия Бардаускене сказала Delfi, что 30 апреля-1 мая новая система не работала, но об этом клиентов предупреждали.

"Новая система начала работать 1 мая после обеда. С тех пор все в порядке, но работает она со сбоями. Это самая большая перемена в этой области за последние 30 лет, меняется весь процесс. Поэтому, к сожалению, не удалось избежать некоторых проблем. Команда работает над устранением неполадок, поэтому мы надеемся, что существенные проблемы устранят на днях. Устранение более редких неполадок займет больше времени", – предупредила специалист.

Бардаускене сказала, что при заполнении анкеты в интернете надо внимательно вводить данные. Любая неточность может быть причиной проблем.

"Если клиент видит, что декларацию отклонили из-за недочетов, значит, проблема зафиксирована, ее будут решать. Мы призываем клиента повторно заполнить декларацию, проверить, все ли данные введены правильно", – заметила специалист.

Она сказала, что если сейчас нет острой необходимости в регистрации автомобилей, то лучше отложить эту услугу на более позднее время.

"Например, если у вас есть незарегистрированный автомобиль, который еще без кода, напоминаем, что действует переходный период до 31 июля", – сказала специалист.

Она напомнила, что коды владельцев автоматически получили владельцы 2 млн. зарегистрированных в Литве автомобилей.

"Если автомобиль в Литве не зарегистрирован, то его владельцы должны сами обращаться за кодом. Для этого предусмотрен переходный период - до 31 июля, в таком случае обращаться за кодом рекомендуется, если владелец хочет зарегистрировать или продать автомобиль", – сказала Бардаускене.

Код можно получить по интернету бесплатно.

Бардаускене напомнила, что с мая информацию клиенты Regitrа могут получать с 8 до 18 ч. по понедельникам-четвергам.