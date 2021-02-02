Глава известного паневежского салона Аушра Виткувене уже два месяца не работает, зарабатывает только на продаже краски для волос. В свободное время она учится и занимается ремонтом.

Однако недавно она попала в поле зрения НЦОЗ и едва не получила штраф за незаконную деятельность.

"Как только ввели ограничения, я сразу же прекратила деятельность. Иногда приходила в салон, чтобы постричь членов семьи. Кто-то увидел это, сфотографировал и информировал НЦОЗ. Пришлось объяснять ситуацию", – сказала она, заметив, что получила предупреждение.

Сейчас она стрижет членов семьи дома, в салон не ездит.

По словам Виткувене, карантин - сложное время как в психологическом плане, так и в плане неизвестности, что будет дальше с бизнесом.

Она видит перемены - молодые мастера уходят, а клиенты привыкают к натуральности и следят за собой сами.

Виткувене не скрывает, что к ней обращались клиенты с просьбой нелегально постричь их, но она не соглашается. Однако, по ее данным, в Паневежисе есть те, кто работает нелегально на квартире.

"Я думаю, что такая деятельность наблюдается даже не из-за бедности. Просто люди не хотят мириться с ситуацией, чувствуют себя сильнее болезни", – сказала она.

Работники этого сектора в карантин получают пособие в размере 260 евро в месяц. Однако, по словам Виткувене, это только показывает, насколько небезопасна эта сфера, даже если ты честно платишь налоги.

Представитель Паневежского департамента НЦОЗ Вита Вичене сказала, что они получили две жалобы в связи с нелегальной работой парикмахеров. В обоих случаях доказать факт нарушения не удалось.

По словам Вичене, в таком случае правонарушение совершают обе стороны.

"Сейчас, наверное, стыдно ходить с модельной стрижкой или красивым маникюром. Никто не говорит, что нет нелегальных салонов, но ходить туда - нечестно, кроме того, это риск для здоровья", – сказала специалист, она заметила, что сотрудники департамента ходят по городу и проверяют салоны.

Вичене понимает, что такие услуги предоставляют тайно - на дому, за закрытыми дверями и только лояльным клиентам.

Гигиенистов удивил и тот факт, что в Паневежисе нелегально работали некоторые спорт-клубы. Одна такая жалоба подтвердилась.

"В помещении компании Panevėžio energija собирались члены учреждения Teniso liūtas и не соблюдали действующие правила. Составлен протокол, будет назначен штраф", – сказала Вичене. Глава Teniso liūtas Нериюс Кястайтис сказал, что они никакие правила не нарушали и штраф не получали.