Клиенты "обложили" отделение Ignitis: люди часами стоят в очереди

В Каунасском отделении, в Петрашюнай, людей было столько, что пенсионеры падали в обморок от жары. Такое видео каунасцы прислали в редакцию портала Kauno dienа, жалуясь на очереди в Ignitis.

"Очередь на улице, очередь здесь, у людей не хватает терпения", – рассказала женщина.

Хотя вчера ситуация была лучше, все же клиенты сказали, что пришлось постоять в очереди.

"Ждали долго, почти 2 ч.", – сказала женщина.

"Внутри страшно, очередь большая", – заметила другая.

Представители Ignitis сказали, что очередь появилась, потому что клиенты пришли в последние дни.

"Приносим изменения клиентам за то, что в очередях иногда стоят больше часа. Такая ситуация сложилась, поскольку сейчас конец месяца, большая часть жителей спешит декларировать показания счетчиков. Удобнее и проще сделать это по интернету", – сказала пресс-секретарь Ignitis Лаура Баганскене.

В отделение обычно приходят пенсионеры.

"Мы, старые люди, не умеем иначе, вот сюда и пришла. Можно и по интернету это делать, но не получилось. Все старики собрались", – рассказала одна пенсионерка.

"Я не умею пользоваться интернетом, живая очередь лучше", – сказала другая женщина.

По словам Ignitis, помочь таким людям могут знакомые и родственники.

"Мы рекомендуем и просим клиентов обращаться за помощью к детям, близким, соседям, родственникам. Это займет пару минут", – сказала Баганскене.

Еще один вариант – звонить по интернету, но и тут придется подождать. Вчера какое-то время линии не работали.

"Дозвониться не получается, я прождала 50 минут и дозвонилась", – сказала женщина.

"Я звонил, не дозвонился, вот приехал. <...> Говорят, все операторы заняты", – сказал мужчина.

По словам Ignitis, терпение потребуется, звонков поступает много. Только вчера было 10 000 звонков.

Сейчас ждать ответа на звонок надо 15 минут. А вообще в июле - 2 минуты.

"Как я упоминала, в конце месяца люди декларируют показания, поэтому звонков бывает больше, ждать надо больше. Работаем на полную мощность", – сказала Баганскене.

Похоже, у пенсионеров нет выбора – придется учиться пользоваться интернетом.

"Это экономит время и бережет здоровье, не надо стоять в очереди, дети, у которых есть родители, научите пользоваться интернетом, потратьте на это время ради их же здоровья", – сказала представитель Ignitis.

Июль - первый месяц, когда потребители должны декларировать показания счетчика. Клиенты Ignitis должны декларировать до 31 июля.