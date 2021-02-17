Как уже сообщалось, 15 февраля на одном форуме появились данные 110 000 зарегистрированных в Литве пользователей каршеринговой компании CityBee.
Позже выяснилось, что на форуме появились не только имена и фамилии клиентов, но и их персональные коды, номера телефонов, э. почта, адрес, номер водительского удостоверения и пароли.
Компания утверждала, что она не хранила информацию о способах расчета за услуги. Также сообщалось, что были украдены данные клиентов, зарегистрированных до 22 февраля 2018 года.
В свою очередь хакер, назвавшийся 000, пишет, что он ничего плохого не сделал. "Я ничего не взламывал, все данные были в свободном доступе", – утверждает человек, который сейчас продает эти данные.
Жительница Вильнюса Сандра сказала журналисту Delfi, что в понедельник и вторник была удивлена, когда увидела в телефоне просьбу подключиться к Smart-ID (э-банкингу).
"Я сама в то время ничего не покупала, ни к чему не подключалась, – сказала Сандра. – Конечно же, я такие запросы не удовлетворила. Потом проверила в банке, все ли в порядке".
Она поделилась подозрениями, что из системы CityBee могли похитить и другие данные, не только те, о которых говорит компания.
Сандра заметила, что она была одним из первых клиентов CityBee, поэтому не сомневается, что ее данные были украдены. Она сказала, что как только узнала о скандале, сразу же поменяла большую часть паролей и удалила данные банковских карт со своего профиля на CityBee.
"Менять банковскую карту я не планирую, поскольку доверяют банковским системам", – сказала Сандра.
Другой собеседник Delfi Томас сказал, что в ночь на вторник кто-то пытался подключиться к профилю его супруги на Spotify.
"Появилось предупреждение о том, что была попытка зайти", – сказал он.
"Тут я плюнул на все и поменял абсолютно все: от паролей до банковских карт", – сказал Томас.
Он пояснил, что ту же карту использует, например, для покупок на Amazon – он использовал тот же пароль, что и на CityBee, поэтому решил не рисковать.
"Когда заходить в свой э-банкинг, можешь заказать новую карту, или заблокировать нынешнюю и заказать другую такую же", – пояснил он.
Инженер ИТ ESET Lietuva Рамунас Любертас оценил истории Сандры и Томаса и предположил, что в первом случае это могло быть совпадение, но во втором он не был в этом уверен.
"Украдены такие данные, как имя, фамилия, персональный код, пароль, эл. почта. Информация, связанная с банком - не украдена. Когда подключаешься к э-банкингу, запрашивают ID пользователя, среди информации, украденной в системе CityBee, таких данных нет, вероятно, это совпадение", – предположил он.
Что касается попытки подключения к Spotify, тут данные пользователя могут совпадать с данными клиента в системе CityBee.
"Если это так, то возможность есть. Однако человек, который продает данные, сказал, что не продает их тем, у кого нечестные намерения. Он сказал, что продал только следователям. Маловероятно, что они пробуют ею воспользоваться", – сказал Любертас.
Но он призвал всех пострадавших как можно скорее поменять пароли.
"Конечно, надо быть бдительными, ведь вместе с другими данными, переданы данные о месте жительства. Надо предупредить близких, особенно старшее поколение, ведь мошенники могут обмануть их. Например, в Facebook надут список близких и попробуют им воспользоваться. Скажут: Я такой-то, мой персональный код такой-то, живу по такому-то адресу – надо перевести деньги. Украдены данные 115 000 клиентов - это много", – заметил Любертас.
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