Клиентов только с "паспортами возможностей" в Литве уже принимают больше 500 компаний

"Если 16 августа утром такую деятельность декларировали 73 компании, то на данный момент, на 11 ч. 19 августа, количество компаний, принимающих только людей с "паспортами возможностей" выросло до 538", – сообщила представитель НЦОЗ Ингрида Скридайлене.

По ее словам, больше всего таких компаний в Вильнюсе – больше 280, в Каунасе – больше 50, а в Клайпеде – 26. По словам Скридайлене, большая часть этих компаний относится к сектору общепита, есть среди них гостиничный сектор и салоны красоты.

"Однако по большей часто это именно компании, предоставляющие услуги общепита. Есть 30 гостиниц и 24 салона красоты", – сказала представитель НЦОЗ.