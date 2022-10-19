Работники ESO, проверяя счетчики, меняя их или приезжая по вызову клиента, всегда снимают показания счетчиков. Бывают случаи, когда после такого визита счет клиента вырастает.

Чаще всего причиной этого бывает несвоевременная декларация показаний счетчика и долг, поэтому клиенту сразу приходит счет за несколько месяцев или даже за год – тогда в счете можно увидеть сумму в сотни или тысячи евро.

ESO отмечает, что за неоплаченные кВт/ч платить придется по действующему на момент фиксации показаний тарифу.

Недавно специалисты ESO столкнулись с такой ситуацией: клиенту выслали счет на сумму 18 000 евро, хотя до этого он платил по 16 евро в месяц. Выяснилось, что клиент в 2019 году купил коммерческий объект и каждый месяц платил за составляющую для коммерческих клиентов, но не декларировал показания счетчика с середины 2019 г. Так накопилось больше 20 000 кВт/ч за почти 3,5 года.

После того как работники ESO в сентябре этого года сняли показания, сфотографировали их, был выписан счет за незадекларированное до сих пор количество электроэнергии по сентябрьским тарифам.

Надо помнить, что клиенты, у которых нет "разумного" счетчика, обязаны каждый месяц декларировать фактические показания счетчика. Благодаря этому они не только своевременно оплатят услугу, но и будут гарантированы, что их не ждет неприятный сюрприз - например, счет сразу за год или за несколько лет.

Кроме того, декларирование показаний позволяет клиенту следить за расходом электричества.

Специалисты ESO отмечают, что бывают и другие недоразумения. Например, клиенты платят за общее электричество в доме - несколько евро в месяц, и думают, что так они платят и за электричество в своей квартире.

Сейчас компания ESO устанавливает всем клиентам в Литве "разумные" счетчики, эти приборы автоматически передают показания, клиенту не придется ежемесячно декларировать их. Это сэкономит время клиентов и доставит им меньше хлопот в жизни. На основе полученных данных, компания будет высылать счета своим клиентам.