Клиент не заплатил за оборудование террасы: что сделал мастер?

"Стоимость террасы с оборудованием - 4000 евро, он не доплатил 1000 евро. Доски я покупал за свои деньги, клиент обещал, что вот-вот заплатит, хотелось быстрее закончить проект. Человек обещал завтра, послезавтра, но прошло три недели. Терпение лопнуло, мы решили сделать кое-что", – сказал Дейвидас, глава компании Terasos Ara.
Все произошло в одном из новых кварталов Каунаса. На вопрос, почему был выбран такой способ напоминания о долге, мужчина сказал, что работал рядом, вспомнил о задолженности и приехал сюда с твердым намерением.
"Конечно, жалко было уничтожать свой труд, но терпение лопнуло. За 9 лет работы это был первый такой раз, когда клиент не заплатил, надеюсь, последний. Не хочу больше ничего уничтожать. Мне самому это неприятно", – сказал Дейвидас, заметив, что решение и действия оправдали себя.
По его словам, должник появился и предложил рассчитаться: "Я еще не встречался с ним, но увижусь, спрошу, что он хочет мне сказать. Говорит, что хочет все решить мирно, чтобы мы восстановили все. Посмотрим".
На вопрос, сколько будет стоить новая терраса, Дейвидас сказал, что придется покупать новые доски, иначе ничего не будет. Будет стоить разбор досок, покупка новых и их монтаж, Дополнительно около 1600 евро.