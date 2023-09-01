Клиент не заплатил за оборудование террасы: что сделал мастер?

"Стоимость террасы с оборудованием - 4000 евро, он не доплатил 1000 евро. Доски я покупал за свои деньги, клиент обещал, что вот-вот заплатит, хотелось быстрее закончить проект. Человек обещал завтра, послезавтра, но прошло три недели. Терпение лопнуло, мы решили сделать кое-что", – сказал Дейвидас, глава компании Terasos Ara.

Все произошло в одном из новых кварталов Каунаса. На вопрос, почему был выбран такой способ напоминания о долге, мужчина сказал, что работал рядом, вспомнил о задолженности и приехал сюда с твердым намерением.

"Конечно, жалко было уничтожать свой труд, но терпение лопнуло. За 9 лет работы это был первый такой раз, когда клиент не заплатил, надеюсь, последний. Не хочу больше ничего уничтожать. Мне самому это неприятно", – сказал Дейвидас, заметив, что решение и действия оправдали себя.



