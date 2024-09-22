Клайпедчане протестовали против переименования улицы Саломеи Нерис

Этот митинг состоялся после того как прошел опрос жителей, проведенный Клайпедским муниципалитетом, о переименовании улицы. Во время опроса клайпедчан спрашивали, какое название для этой улицы они одобрили бы. Муниципалитет предлагает назвать ее Стотес (Вокзальной) или К.Донелайтиса, свой вариант могут представить и жители.