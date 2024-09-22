2024.09.22 07:02

Клайпедчане протестовали против переименования улицы Саломеи Нерис

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Klaipėda
Klaipėda
ФОТО: Wirestock Creators | Shutterstock

В субботу в сквере Дангес в Клайпеде состоялась акция протеста против переименования улицы Саломеи Нерис. пишет портал Atvira Klaipėda.

Этот митинг состоялся после того как прошел опрос жителей, проведенный Клайпедским муниципалитетом, о переименовании улицы. Во время опроса клайпедчан спрашивали, какое название для этой улицы они одобрили бы. Муниципалитет предлагает назвать ее Стотес (Вокзальной) или К.Донелайтиса, свой вариант могут представить и жители.

Инициаторы митинга представили резолюцию, в которой просят мэра Арвидаса Вайткуса игнорировать решение Литовского центра исследования геноцида жителей и сопротивления и не переименовывать ул. Саломеи Нерис.

„Фамилии поэтов, писателей или деятелей искусства не пропагандируют тоталитарный режим“, – сказано в резолюции.

Организаторы акции отметили, что вопрос переименования ул. Саломеи Нерис вносит раскол и провоцирует общество, поэтому его надо игнорировать.

„Опрос ничего не значит, митинг значит все“, – сказала одна из участниц митинга Виргиния Юргилявичене.

В конце февраля 2024 года Комиссия по десоветизации рекомендовала заменить названия ул. Саломеи Нерис в Клайпеде, Молетай, Пакруоисе, Румшишкес, Симнасе, Вильнюсе и Жагаре.

Вильнюсский муниципалитет эту рекомендацию принял и переименовал улицу С.Нерис в Ветрунгю.

В годы оккупации Нерис ездила в Москву в составе делегации просить, чтобы Литву приняли в СССР.

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