Клайпедскому муниципалитету придется вернуть почти 4 млн евро средств ЕС

Как указывается в сообщении, заявитель в 2015 г. проводил международный тендер "Закупка строительных работ Клайпедского городского бассейна (50 м) с оздоровительным центром". Центральное агентство управления проектами провело расследование этой закупки и установило, что исполнитель проекта, позволив поставщику изменить предложение, нарушил принципы равенства и прозрачности, указанные в Законе о публичных закупках, поскольку предложение поставщика должно было быть отклонено, как не соответствующее условиям закупки.

Нарушение было установлено при покупке необходимого для бассейна и не соответствующего условиям покупки теплового насоса стоимостью 10 тыс. евро. Когда поставщик не устранил сомнения в соответствии указанного насоса техническому проекту, заявитель признал предложение подходящим, тем самым изменив предложение, хотя должен был отклонить это предложение как не соответствующее требованиям технической спецификации.

Рассмотрев данное административное дело, суд постановил, что, применив коррекцию именно такого размера, ответчик индивидуализировал совершенное правонарушение и учел характер правонарушения и оценку связанных с ним обстоятельств, то есть установил, что была проведена международная закупка, имеющая значение для внутреннего рынка ЕС, победителем был признан поставщик, чье предложение не соответствовало условиям закупки.

Таким образом, после оценки установленных по делу обстоятельств, правового регулирования, относящегося к ним, коллегия судей не имеет оснований считать финансовую коррекцию заявителя несоразмерным допущенному им нарушению и отменить решение, которым данная коррекция была применена, либо уменьшить финансовую коррекцию, тем более что обстоятельства, как важные, послужившие основанием для уменьшения финансовой коррекции, не были указаны самим заявителем. Также подчеркивается, что размер финансовой коррекции выбирается с учетом характера и тяжести нарушения, то есть, по сути, реализуя принцип пропорциональности при применении финансовых коррекций.

Нарушения принципов прозрачности и равенства, установленных Законом о публичных закупках, установленные Центральным агентством управления проектами, нельзя считать формальными и незначительными, поскольку они являются основополагающими принципами организации публичных закупок.

Решение суда может быть обжаловано в Высший административный суд Литвы в течение 30 дней.