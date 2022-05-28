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Это уже десятое задержание контрабанды сигарет в железнодорожном транспорте на литовской таможне в этом году.
Клайпедские таможенники обнаружили в поезде с партией мебели из Беларуси 76 коробок сигарет
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Криминальная служба таможни (КСТ) сообщает, что вчера, 26 мая, на Клайпедском грузовом посту таможенники досмотрели контейнер, доставленный поездом из Беларуси. Последний должен был перевезти транзитный груз мебели (для канадской компании) - всего более 25 тонн различной мебели. Однако в ходе досмотра таможенники обнаружили за (и над) упаковкой мебели несколько десятков коробок белорусских сигарет.

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Всего было обнаружено 76 коробок контрабандных сигарет NZ Gold Superslim (38 тысяч пачек), стоимость которых с учетом налогов составила 139 тысяч евро.

Груз задержан, начато досудебное расследование по факту контрабанды в Клайпедском отделении Криминальной таможенной службы (КСТ) под руководством Клайпедской прокуратуры.

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