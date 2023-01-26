Клайпедские прокуроры передали в суд дело об уклонении от уплаты налогов: размер сокрытия ­ – почти полмиллиона евро

По имеющимся оценкам, общая сумма предположительно неуплаченных налогов составляет почти полмиллиона евро.

Как сообщается в пресс-релизе прокуратуры, руководители компании, занимающейся перевозкой транспортных средств в странах Западной Европы и реализацией подержанных автомобилей на автоплощадке в Таураге, подозреваются в том, что с целью уклонения от уплаты налогов государству в течение двух с половиной лет нарушали правила ведения бухгалтерского учета компании.

"Предположительно, в бухгалтерском учете компании не учитывалась фактическая заработная плата 158 работников, а часть заработной платы – почти 600 тыс. – предположительно были выплачена в "конвертах". Согласно подсчетам, в результате этого в госбюджет не поступило в общей сложности 438 тыс. евро", – говорится в пресс-релизе прокуратуры.

В ходе расследования была собрана информация о том, что руководство компании и 4 работника, по предварительному сговору, в документах о продаже автомобиля указывали предположительно заниженную, а не фактическую, стоимость продажи. Подчеркивается, что собранная информация дает основания предполагать, что чуть более чем за год могло быть продано не менее 19 автомобилей, а часть полученного наличными деньгами дохода от их продажи – более 21,6 тыс. евро – не была учтена в бухгалтерском учете компании. Подозревается, что таким образом удалось избежать уплаты налога на добавленную стоимость на сумму почти 4 тыс. евро.

В ходе досудебного расследования было временно ограничено право собственности на имущество. Стоимость арестованного имущества достаточна для обеспечения возмещения ущерба государству.

Уголовное дело, объем которого составил 59 томов или более 11 тысяч документов, передано в Клайпедский окружной суд для рассмотрения.

Досудебное расследование организовали и вели прокуроры Клайпедской окружной прокуратуры, расследование провели сотрудники Клайпедского окружного управления Службы расследования финансовых преступлений.