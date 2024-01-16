Клайпедская университетская больница увязла в долгах на сумму более 11 млн евро

В ходе аудиторской проверки установлено, что, по итогам 2022 года, была резко увеличена заработная плата работников – в ряде случаев зафиксировано 52-процентное повышение.

В январе-октябре того же года средний размер начислений заработной платы за полную ставку составил чуть более 1,9 млн евро, а в декабре того же года – более 2,9 млн евро.

В ходе аудиторской проверки также возникли вопросы и по поводу поездки группы работников КУБ в Грецию с 28 мая по 3 июня. У государственного учреждения "Образовательные мероприятия и тренинги" КУБ за 29 722 евро приобрела международное мероприятие по профессиональному обучению – семинар по повышению профессиональной квалификации, сообщает LRT.