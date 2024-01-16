Клайпедская университетская больница увязла в долгах на сумму более 11 млн евро

В ходе аудиторской проверки установлено, что, по итогам 2022 года, была резко увеличена заработная плата работников – в ряде случаев зафиксировано 52-процентное повышение.
В январе-октябре того же года средний размер начислений заработной платы за полную ставку составил чуть более 1,9 млн евро, а в декабре того же года – более 2,9 млн евро.
В ходе аудиторской проверки также возникли вопросы и по поводу поездки группы работников КУБ в Грецию с 28 мая по 3 июня. У государственного учреждения "Образовательные мероприятия и тренинги" КУБ за 29 722 евро приобрела международное мероприятие по профессиональному обучению – семинар по повышению профессиональной квалификации, сообщает LRT.
Проверив государственные закупки за 2022 г., аудиторы также обнаружили расхождения между запланированными и фактически осуществленными закупками больницы. Например, на тот год было запланировано 200 закупок, однако, по предоставленным аудиторам данным, было осуществлено 590 закупок. Более половины закупок осуществлено вне плана, составленного на текущий год, пишет новостной портал LRT.
В ходе проверки также установлено, что часть накопленных резервов не была использована в течение года. Стоимость такого имущества, которое было приобретено до 2022 г., но не использовано в течение года, составила более 760 тыс. евро.
Кроме того, установлено, что в 2022 г. питание для работников больницы было организовано по льготной цене – за 0,72 цента, что не было одобрено внутренними правовыми актами.
Как сообщает LRT, еще до того, как Клайпедскую университетскую больницу возглавил Аудрюс Шимайтис, учреждение обратилось в Службу специальных расследований (ССР) и передало информацию о решениях, принятых предыдущим руководством.