Клайпедская университетская больница принимает жесткие меры

Часы посещения

В отделениях Клайпедской больницы — каждый день с 11 до 13 часов и с 16 до 20 часов.

Пациентов в отделениях интенсивной терапии и реанимации посещают ежедневно с 17:00 до 19:00.

В больнице Юрининку прием пациентов ведется по будням с 16:00 до 19:00, а в выходные и праздничные дни — с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00.

Реабилитационная больница Паланги принимает пациентов по будням с 17:00 до 19:00, по выходным и праздничным дням с 11:00 до 13:00 или с 17:00 до 19:00.

Пациенты могут посетить этот филиал Клайпедской университетской больницы только при условии предварительной записи по телефону.