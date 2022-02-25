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Группа радиостанций M-1 сообщает, что из-за российской агрессии в Украине радиостанция "Радуга", которая больше 20 лет вела программу на русском языке в Клайпеде, отказывается транслировать любую продукцию страны-агрессора.
Клайпедская радиостанция отказывается от трансляции российской продукции
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Это значит, что с 25 февраля 2022 г. в эфире "Радуги" не будет музыки российских исполнителей. Об этом информирована Комиссия ЛРТ.

"Мы считаем, что это небольшое символическое действие, которое мы можем предпринять в знак поддержки братской Украины и осуждения политики России, которая грубо нарушает нормы международного права, представляет угрозу безопасности наше страны и Европы, - сказал глава радиостанции Тадас Жемайтис. - Мы надеемся, что слушатели "Радуги", в числе которых есть и русские, и украинцы, и литовцы, и армяне и другие русскоязычные жители Клайпеды, поддержат такое решение. На радиостанции по-прежнему будут передачи на русском языке и информация о событиях в Украине, Литве и в мире".

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