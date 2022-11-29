Клайпедская елка привезена из Ботанического сада

В Клайпеде с 2016 г. устанавливают живые елки, которые городу дарят жители.

В этом году будет стоять 15-метровая зеленая красавица 15 metrų.

В прошлом году на театральной площади нарядили всего полуметровую елку, ее даже внеси в книгу рекордов, как самую маленькую городскую елку.

В этом году надеются, что елка также будет рекордсменкой - самой высокой живой елкой в городе.

В этом году елку выбирали из 20 кандидаток. Выбрана обыкновенная елка, до этого несколько лет выбирали серебристые елки.

Работники Ботанического сада с грустью проводили зеленую красавицу, но сказали, что рады такой ее судьбе, поскольку елку все равно собирались рубить.

"Через пару месяцев на том месте, где росла эта елка, начнется строительство образовательного центра, поэтому дерево планировали спилить", – объяснили организаторы праздника.

В Клайпеде в это году будет и еще одна елка – ее стволом станет фок-мачта "Меридиана", на ней огни зажгутся 29 ноября. Высота ствола этой "елки" около 30 м, это будет самая высокая елка", – сказал директор ресторана "Меридианас" Гедиминас Гудавичюс.