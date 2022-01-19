Это явление называется валом. Вал (fluctus) - это относительно недолговечная формация, возникающая обычно на верхней поверхности облака, которая имеет вид бурунов или гребней волны. ще это явление называют волной Кельвина-Гельмгольца, сообщает Meteo.lt.
Эти облака заметил 5-летний сын Оринты и обратил на них внимание самой женщины.
По данным специалистов Литовской гидрометеорологической службы, в последний раз это явление в Литве фиксировалось в конце лета 2021 года.
Такие формации облаков можно увидеть не только на Земле, но и на других планетах Солнечной системы.
"В 2004 г. их обнаружили в атмосфере Сатурна, явление было замечено и в Большом Красном пятне Юпитера", – сообщает Meteo.lt.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эпидемиолог: худшее ждет впереди, тяжелым будет весь месяц
Директор Вильнюсского департамента Национального...
Глава сети Norfa сказал, что сделал бы в первую очередь, если бы Литва снизила НДС на продукты (12)
В Польше с февраля упраздняют НДС на продукты питания....
Коронавирус в Литве: 6234 новых случая и 9 смертей (3)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 6234 новых...
Глава Минздрава: количество случаев заболевания будет расти
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал, что...
Замечание профессора: а где на 13 января были сторонники консерваторов, либералов и Партии свободы? (11)
После церемонии 13 января, на которой освистали...