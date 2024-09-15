Клайпедчанка уверяет, что была одурманена на пляже: самое страшное, что я была с детьми

„<...> Все помню только до определенного момента. Когда девочки проснулись, я стала у них спрашивать, что было вчера. Они сказали, что я была сама не своя, в какой-то момент много смеялась. В тот день я высылала и какие-то видео подругам, но рука не поднимается их посмотреть, страшно. Прослушала лишь несколько аудиосообщений, так я там так невнятно говорю, непонятно, о чем. Уже в 16.30 ч. толком не говорила.