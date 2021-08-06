Клайпедчанина подозревают в подкупе с целью избежать вакцинации от COVID-19

По данным службы, расследование было начато после получения информации от врачей о том, что человек предложил взятку, в обмен на запись о вакцинации, хотя сам прививаться не хотел.
В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что в Клайпедском центре вакцинации человек предложил взятку медработнику, который должен был сделать ему прививку. Медработник информировал об этом инциденте координатора Клайпедской поликлиники моряков, а тот передал информацию в ССР.
"Сотрудники ССР будут реагировать на каждое подобное сообщение, о том, что люди за взятку хотят без прививки получить права привитых", – сказал замдиректора ССР Йовитас Рашкявичюс.
"Мы призываем работников и волонтеров центров вакцинации не молчать о таких случаях, а сообщать ССР", – прибавил он.
Минздрав Литвы отмечает, что очень важно в таких случаях провести тщательное расследование, это поможет сделать систему здравоохранения прозрачнее.
Минздрав отмечает, что и раньше поступала информация о таких попытках подкупа работников центров вакцинации.
"Все данные были переданы правоохранительным органам. Пока ведется расследование детали не предаются огласке", – сказано в сообщении министерства.
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