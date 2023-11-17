Клайпедчан призывают выбирать будущее города

Открыто голосование по бюджету клайпедского самоуправления — жители города приглашаются голосовать за наиболее привлекательные идеи. Реализация предложений, набравших наибольшее количество голосов, будет финансироваться из бюджета Клайпедского городского самоуправления.

Уже третий год подряд в портовом городе реализуется проект гражданских инициатив по улучшению среды обитания. Цель проекта — вовлечь жителей в процесс принятия решений.

Ранее, 18 октября жителям Клайпеды было предложено высказать свои идеи о том, как сделать городскую среду обитания еще более привлекательной и комфортной.

В течение месяца — времени, отведенного на подачу идей для "Бюджета участия", — жители подали 42 предложения по улучшению жизни в городе. Специальная рабочая группа отобрала для голосования 20 идей, соответствующих критериям оценки. Из них будут выбраны идеи, получившие наибольшую поддержку жителей.