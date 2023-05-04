Клайпеда завершает затянувшийся отопительный сезон

"Некоторые жители Клайпеды уже ранее призывали отключить отопление в городе, но, оценив переменчивую погоду, мы не торопились отключать отопление и постоянно следили за прогнозами синоптиков. Еще сегодня утром водителям пришлось чистить обледеневшие стекла автомобилей, но обещают, что в выходные дни в Клайпеде установится более теплая погода", - сказала врио заведующего Отделом администрирования зданий Клайпедского городского самоуправления Дангуоле Дамбраускене.

По данным самоуправления, отопительный сезон в Клайпеде обычно заканчивается во второй половине апреля, но последние три года из-за неблагоприятных погодных условий отопление продолжалось до начала мая.

В сообщении напоминают, что отопительный сезон 2022-2023 гг. в бюджетных учреждениях социальных услуг, дошкольных и общеобразовательных учреждениях Клайпедского городского самоуправления начался 18 октября прошлого года, другим потребителям отопление включили 26 октября.