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В среду Клайпедское самоуправление сообщило, что со среды завершается отопительный сезон. Также планируется, что со следующей недели, т. е. 8 мая, отопительный сезон завершится и в бюджетных учреждениях портового города.
Клайпеда завершает затянувшийся отопительный сезон
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"Некоторые жители Клайпеды уже ранее призывали отключить отопление в городе, но, оценив переменчивую погоду, мы не торопились отключать отопление и постоянно следили за прогнозами синоптиков. Еще сегодня утром водителям пришлось чистить обледеневшие стекла автомобилей, но обещают, что в выходные дни в Клайпеде установится более теплая погода", - сказала врио заведующего Отделом администрирования зданий Клайпедского городского самоуправления Дангуоле Дамбраускене.

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По данным самоуправления, отопительный сезон в Клайпеде обычно заканчивается во второй половине апреля, но последние три года из-за неблагоприятных погодных условий отопление продолжалось до начала мая.

В сообщении напоминают, что отопительный сезон 2022-2023 гг. в бюджетных учреждениях социальных услуг, дошкольных и общеобразовательных учреждениях Клайпедского городского самоуправления начался 18 октября прошлого года, другим потребителям отопление включили 26 октября.

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