Клайпеда заранее обдумала ситуацию: вытребовала компенсацию в 1 млн. евро

Мэр Клайпеды Арвидас Вайткус в фейсбуке писал: "Пока рано говорить, не был ли нанесен ущерб городской инфраструктуре. Это должны оценить ответственные лица. Часть настила, который положили на асфальт амортизировала тяжесть груза, он закрывает асфальт, поэтому пока сложно сказать, не нанесен ли ущерб, а если нанесен, то какой. Вероятно, во время перевозки груза были повреждены островки безопасности, но только после экспертизы мы сможем сказать, насколько серьезно".

По его словам клайпедские компании Klaipėdos vanduo, Klaipėdos energija, Klaipėdos paslaugos должны как можно скорее оценить ситуацию.

"Возможный ущерб может появиться через год-два. Мы обсудили такую возможность с перевозчиками и владельцем, поэтому, надеюсь, позже, когда установим нанесенный ущерб, найдем решение с Orlen Lietuva и Mammoet по вопросу возмещения ущерба.