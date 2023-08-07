Клайпеда заранее обдумала ситуацию: вытребовала компенсацию в 1 млн. евро

Мэр Клайпеды Арвидас Вайткус в фейсбуке писал: "Пока рано говорить, не был ли нанесен ущерб городской инфраструктуре. Это должны оценить ответственные лица. Часть настила, который положили на асфальт амортизировала тяжесть груза, он закрывает асфальт, поэтому пока сложно сказать, не нанесен ли ущерб, а если нанесен, то какой. Вероятно, во время перевозки груза были повреждены островки безопасности, но только после экспертизы мы сможем сказать, насколько серьезно".
По его словам клайпедские компании Klaipėdos vanduo, Klaipėdos energija, Klaipėdos paslaugos должны как можно скорее оценить ситуацию.
"Возможный ущерб может появиться через год-два. Мы обсудили такую возможность с перевозчиками и владельцем, поэтому, надеюсь, позже, когда установим нанесенный ущерб, найдем решение с Orlen Lietuva и Mammoet по вопросу возмещения ущерба.
Мы - единственный город из всех, через которые повезут груз, предусмотрели компенсацию на случай нанесения ущерба. Были также заключены договоры с муниципальными компаниями по возмещению ущерба, если он будет нанесен. Этого мы добились путем непростых переговоров, все для блага города", – сказал Вайткус.
Портал уже писал, что в ночь на воскресенье началась перевозка огромного реактора из Клайпедского порта на завод компании Orlen Lietuva в Мажейкяй. Это событие вызвало ажиотаж среди клайпедчан: толпы людей собрались на улицах, наблюдали за перевозкой, шли за техникой пешком и обменивались шутками.
"Святая труба", "событие тысячелетия", "может, здесь выдают сухие пайки, поэтому собралось столько людей", "узнаем, сколько шагов от Клайпеды до Мажейкяй", - шутили горожане.
Однако надо признать, что таких габаритных грузов прежде не видели ни клайпедчане, ни жители других городов Литвы.
Утверждается, что масса груза 1800 тонн, а всей конструкции - 2500 тонн, длина транспортного средства - 95 метров, ширина - 6,5 метра. Высота составит 10,5 метра, а количество осей самого транспортного средства - 88. В полночь на улицы Клайпеды прибыл и мэр города Арвидас Вайткус, вице-мэр Шуките-Корсаке и директор администрации города Андрюс Жукас.
За всем этим они наблюдали со своеобразным чувством беспокойства, ведь груз нестандартный, никто не знал, выдержит ли асфальт такую нагрузку, не будут ли зафиксированы инциденты. Произведенный в Италии реактор будет установлен на нефтеперерабатывающем заводе Orlen Lietuva.
В Мажейкяй этот груз доставят только 18 августа после полудня. По плану, перевозка груза займет две недели, за это время груз преодолеет 145 км. Его сопровождают многочисленные сотрудники разных служб. Груз в основном будут везти по ночам, рано утром и поздно вечером.
Его повезут по запланированному заранее маршруту из Клайпеды, через Кретингский, Скуодасский и Мажейкяйский районы. Средняя скорость перевозки - 3 км/ч. На отрезках, по которым везут реактор, ждут разные ограничения.
Energijos skirstymo operatorius (ESO) 3 августа рассказала, что во время перевозки груза на его пути временно будет отключена подача электричества 2986 пользователям. Всех людей ESO информирует об отключениях смс-сообщениями за 5 дней до начала работ. За сутки жители получат повторные предупреждения.
Сообщается, что реактор для Orlen Lietuva в Клайпеду доставило необычное судно Jumbo Jubilee. Перевозку этого исторического груза можно наблюдать в прямом эфире на сайте: istorinekelione.lt
Днем груз стоял в Клайпеде, на ул. Тильжес.
Отсюда по Палангскому шоссе он отправился к следующему месту стоянки около Йокубаваса-Жёбряй в 21 ч. В Жёбряй он должен быть 7 августа в 8 ч.