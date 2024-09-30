Клайпеда: улицу Саломеи Нерис предлагают переименовать в честь Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса

По словам председателя фракции Андрюса Добранскиса, после внесения этого изменения к настоящим борцам Литвы за свободу и героям будет проявлено должное уважение.
„Советы создали легенду о Саломее Нерис как о народном герое. Все мы знаем, что она была среди тех, кто поехал в Москву в 1940 году, чтобы привезти сталинское „солнце“. А А. Раманаускас-Ванагас отдал свою жизнь, борясь за свободу Литвы. Вклад этих двух личностей в создание нашего свободного и западного государства несравнимо. Сейчас, хотя мы и сильно опоздали, у нас есть прекрасная возможность восстановить историческую правду в Клайпеде“, - сказал А. Добранскис.
Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) обязал Клайпедское городское самоуправление убрать название улицы С. Нерис.
ELTA напоминает, что более недели назад несколько десятков клайпедчан собрались в сквере Дангес в портовом городе на митинг по поводу переименования улицы Саломеи Нерис.
В ходе мероприятия инициаторы митинга представили собравшимся резолюцию, в которой просили мэра портового города Арвидаса Вайткуса игнорировать решение ЦИГРЖЛ об изменении названия улицы С. Нерис.
С. Нерис противоречиво оценивается из-за пропаганды тоталитарного строя коммунизма. Во время оккупации поэтесса поехала с делегацией в Москву просить о принятии Литвы в состав Советского Союза.