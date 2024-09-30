Клайпеда: улицу Саломеи Нерис предлагают переименовать в честь Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса

„Советы создали легенду о Саломее Нерис как о народном герое. Все мы знаем, что она была среди тех, кто поехал в Москву в 1940 году, чтобы привезти сталинское „солнце“. А А. Раманаускас-Ванагас отдал свою жизнь, борясь за свободу Литвы. Вклад этих двух личностей в создание нашего свободного и западного государства несравнимо. Сейчас, хотя мы и сильно опоздали, у нас есть прекрасная возможность восстановить историческую правду в Клайпеде“, - сказал А. Добранскис.