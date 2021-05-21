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23 мая в Клайпеде от коронавируса будут прививать всех желающих старше 18 лет.
Vakcina
Vakcina
© Shutterstock

Вакцинация будет проходить в новом центре ба ул. Кретингос, 36, в здании международного университета LCC. Предварительной записи не будет, жителей будут принимать в порядке живой очереди. Время вакцинации - с 9 до 18 ч. Надо иметь при себе удостоверение личности.

"Вакцину должны получить те, кто хочет привиться, поэтому, оценив количество оставшейся вакцины, мы приглашаем на вакцинацию всех совершеннолетних клайпедчан, регистрации не будет. У нас есть вакцина всех зарегистрированных в Литве производителей, поэтому можно будет выбирать. Конечно, есть вероятность, что какая-то из вакцин будет пользоваться большей популярностью, поэтому ее не останется, тогда предложим выбирать из оставшихся вариантов. Приглашаем воспользоваться предложением", – сказала представитель Клайпедского муниципалитета Роже Перминене.

С понедельника в Клайпеде продолжится вакцинация по предварительной записи (www.koronastop.lt arba tel. 1808). С понедельника начинается регистрация жителей старше 35 лет.

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