Клайпеда подготовила комплексный пакет помощи для украинцев. Беженцы получат одноразовую выплату в размере 267 евро

Этим занимается специальная рабочая группа, созданная по распоряжению директора администрации самоуправления.

«Людям, бежавшим от ужасов войны в Украине, досталась незавидная доля. Потеря дома и близких – огромная трагедия. Долг каждого из нас сделать так, чтобы в нашем издавна дружественном различным национальностям городе эти люди чувствовали себя безопасно и комфортно», – говорит мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.

В настоящее время, по данным самоуправления, в городе уже находится 200–300 военных беженцев из Украины (точное число неизвестно, так как не все прибывшие регистрируются в территориальном миграционном отделе). Часть из них нашла временное жилье самостоятельно (через родственников, друзей, знакомых и т. д.), а другим возможность остановиться в портовом городе предложил национальный волонтерский центр «Stiprūs kartu» («Сильны вместе»), который координирует вопрос размещения.

Подготовленный проект решения об упрощенном порядке приема детей иностранцев, покинувших Украину по причине военных действий, в городские муниципальные образовательные учреждения будет обсуждаться на ближайшем заседании клайпедского горсовета. Если депутаты его одобрят, городской бюджет компенсирует льготное питание маленьких украинцев в дошкольных группах. Неясно, сколько это будет стоить, поскольку неизвестно количество детей, которые получат право на льготу.

На прошлой неделе двое детей, приехавших из Украины и оставшихся у родственников, начали посещать городские детские сады, восемь детей –общеобразовательные школы. Пришедшим разрешили выбрать те учебные заведения, в которых были свободные места.

Несколько десятков детей и их сопровождающих приехали в Клайпеду из Украины в минувшие выходные. Кто-то из них останется здесь ненадолго и продолжит свое путешествие позже, кто-то останется в городе на более длительный период времени, поэтому важно предусмотреть, где они будут жить, учиться, решить другие вопросы.

Сейчас пограничный распределительный пункт у границы направляет украинских военных беженцев в места временного проживания, добровольно предоставленные частными лицами при посредничестве центра «Stiprūs kartu». Когда же не будет возможности получить жилье от частных лиц или предприятий, оказывающих эту поддержку, беженцы будут направлены в помещения, предлагаемые самоуправлением (они также должны будут организовать транспорт).

Самоуправление Клайпеды уже нашло жилье для военных беженцев из Украины. Для этой цели намереваются использовать социальное жилье, которое планировалось отремонтировать. В случае крайней потребности в фонде социального жилья будет решаться возможность заселения украинцев в социальный многоквартирный дом на улице Рамбино, который еще не сдан в эксплуатацию. Резервный жилищный фонд будет утвержден приказом директора администрации самоуправления.

Упомянутый дом находится по адресу улица Рамбино 14А.

Военным беженцам из Украины, зарегистрированным в Литве, предоставляется безвизовый режим. По его окончании у этих лиц не будет никаких социальных гарантий. Однако лица, зарегистрированные в миграционных органах, смогут получить временный вид на жительство в Литве или национальную визу. Клайпедское городское самоуправление вместе с подведомственными ему учреждениями ищет решения, касающиеся возможностей трудоустройства для иностранцев, поселившихся в городе.

«Среди украинцев, бежавших от войны в Клайпеду, есть люди, которые покинули свои дома без вещей, без еды, а последние сбережения отдали перевозчикам, которые привезли их в Литву. Украинцы получают продуктовый паек на три дня в регистрационном пункте в Алитусе, как жить дальше? Понимая тяжелое положение этих иностранцев, мы готовим поправку к описанию Порядка материальной поддержки, согласно которой могли бы выделить единовременное денежное пособие в размере 100 процентов минимального потребительского бюджета (в настоящее время 267 евро)», – говорит Гинтарас Нянишкис, директор администрации самоуправления.

Бежавшим от войны в Украине лицам во всех больницах Клайпеды будет оказана медицинская помощь (скорая помощь, амбулаторная и стационарная). Психологи подведомственных самоуправлению учреждений готовы оказать психологическую и эмоциональную помощь пострадавшим от войны украинцам и их семьям.

Подробнее о помощи украинцам можно узнать в постоянно обновляемом разделе «Pagalba Ukrainai» («Помощь Украине») на сайте клайпедского городского самоуправления. Пока он доступен лишь на литовском языке.